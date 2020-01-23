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Завершено досудове розслідування перевищення влади ексначальником ГУ НП у Дніпропетровській області

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування кримінального провадження за фактом перевищення службових повноважень та втручання в діяльність працівників правоохоронного органу, вчиненого колишнім начальником ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області (ч. 2 ст. 343 та ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України). Про це повідомляє УНН з посиланням на ДБР.

Завершено досудове розслідування перевищення влади ексначальником ГУ НП у Дніпропетровській області

Слідством встановлено, що 12 вересня 2018 року начальник Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області надав незаконний наказ працівникам спецпідрозділу КОРД затримати патрульних поліцейських, які зупинили водія його службового автомобіля за порушення правил дорожнього руху.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Матеріали досудового розслідування передані на ознайомлення стороні захисту, після чого справу буде скеровано до суду.

Раніше колишньому начальнику ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області було повідомлено про підозру в перевищенні службових повноважень.

Нагадаємо, начальника поліції Дніпропетровщини було звільнено з посади в липні 2019 року.

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