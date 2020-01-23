Завершено досудебное расследование превышения власти бывшим начальником ГУ НП в Днепропетровской области
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование уголовного производства по факту превышения служебных полномочий и вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов, совершенного начальником ГУ Нацполиции в Днепропетровской области (ч. 2 ст. 343 и ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР.
Следствием установлено, что 12 сентября 2018 года начальник Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области предоставил незаконный приказ работникам спецподразделения КОРД задержать патрульных полицейских, которые остановили водителя его служебного автомобиля за нарушение правил дорожного движения.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора.
В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Материалы досудебного расследования переданы на ознакомление стороне защиты, после чего дело будет направлено в суд.
Ранее бывшему начальнику ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области было сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий.
Напомним, начальника полиции Днепропетровской области был уволен с должности в июле 2019 года.