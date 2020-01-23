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Завершено досудебное расследование превышения власти бывшим начальником ГУ НП в Днепропетровской области

Киев • УНН

 • 12171 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование уголовного производства по факту превышения служебных полномочий и вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов, совершенного начальником ГУ Нацполиции в Днепропетровской области (ч. 2 ст. 343 и ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР.

Завершено досудебное расследование превышения власти бывшим начальником ГУ НП в Днепропетровской области

Следствием установлено, что 12 сентября 2018 года начальник Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области предоставил незаконный приказ работникам спецподразделения КОРД задержать патрульных полицейских, которые остановили водителя его служебного автомобиля за нарушение правил дорожного движения.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Материалы досудебного расследования переданы на ознакомление стороне защиты, после чего дело будет направлено в суд.

Ранее бывшему начальнику ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области было сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий.

Напомним, начальника полиции Днепропетровской области был уволен с должности в июле 2019 года.

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