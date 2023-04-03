Завдяки ЗСУ зменшилася кількість обстрілів звільненої Херсонщини - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Завдяки ефективній роботі українських військових по окупантах на лівому березі Дніпра зменшилася кількість обстрілів звільненої території Херсонщини. ЗСУ потроху відтягують їх від лінії розмежування. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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«Завдяки ЗСУ кількість обстрілів звільненої території Херсонщини зменшилась. Це результат ефективної роботи по окупантах на лівому березі, ми потихеньку їх відтягуємо від лінії розмежування», - розповів Прокудін.
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Він зазначив, що водночас армія рф все частіше застосовує на Херсонщині винищувачі Су-35, обстрілюючи мирних жителів керованими авіаційними бомбами.
«У цьому й полягає їхня тактика, що вони, зберігаючи свої винищувачі, не підпускають їх у зону ураження нашої ППО і використовують ці бомби проти мирного населення», - сказав Прокудін.
Доповнення
Російські окупанти за минулу добу обстріляли Херсонщину 20 разів, випустивши 131 снаряд. Загинула 75-річна жінка.