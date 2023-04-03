Благодаря ВСУ уменьшилось количество обстрелов освобожденной Херсонщины - глава ОВА

Цитата

«Благодаря ВСУ количество обстрелов освобожденной территории Херсонской области уменьшилось. Это результат эффективной работы по оккупантам на левом берегу, мы потихоньку их оттягиваем от линии разграничения», - рассказал Прокудин.

Детали

Он отметил, что в то же время армия рф все чаще применяет в Херсонской области истребители Су-35, обстреливая мирных жителей управляемыми авиационными бомбами.

«В этом и заключается их тактика, что они, сохраняя свои истребители, не подпускают их в зону поражения нашей ПВО и используют эти бомбы против мирного населения», - сказал Прокудин.

Напомним

Российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли Херсонскую область 20 раз, выпустив 131 снаряд. Погибла 75-летняя женщина.