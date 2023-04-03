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Благодаря ВСУ уменьшилось количество обстрелов освобожденной Херсонщины - глава ОВА

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КИЕВ. 3 апреля. УНН. Благодаря эффективной работе украинских военных по оккупантам на левом берегу Днепра уменьшилось количество обстрелов освобожденной территории Херсонской области. ВСУ понемногу оттягивают их от линии разграничения. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Благодаря ВСУ количество обстрелов освобожденной территории Херсонской области уменьшилось. Это результат эффективной работы по оккупантам на левом берегу, мы потихоньку их оттягиваем от линии разграничения», - рассказал Прокудин.

Детали

Он отметил, что в то же время армия рф все чаще применяет в Херсонской области истребители Су-35, обстреливая мирных жителей управляемыми авиационными бомбами.

«В этом и заключается их тактика, что они, сохраняя свои истребители, не подпускают их в зону поражения нашей ПВО и используют эти бомбы против мирного населения», - сказал Прокудин.

Напомним

Российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли Херсонскую область 20 раз, выпустив 131 снаряд. Погибла 75-летняя женщина.

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