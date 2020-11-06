Завдання збитків порту "Южний": ще шістьом підозрюваним обрали запобіжні заходи

"За результатами судових засідань, які відбулись 5 та 6 листопада 2020 року, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду за клопотаннями детективів НАБУ, погодженими прокурором САП, обрав запобіжні заходи ще 6 підозрюваним в організації корупційної схеми, яка завдала державному підприємству "Морський торговельний порт "Южний" збитків на суму 47,5 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що 5 та 6 листопада 2020 року 5 представникам приватного сектору, які були задіяні у вчиненні злочину, суддя обрав запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 252 240 гривень кожному.

"Також на підозрюваних покладено процесуальні обов’язки. Зокрема, вони зобов’язані здати до відповідних органів державної влади паспорти та інші документи, які дають право на виїзд з України, носити електронні засоби контролю, прибувати за вимогою до детектива, прокурора або суду; повідомляти слідчого, детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; здати на зберігання паспорт громадянина України для виїзду за кордон; утримуватися від спілкування з підозрюваними та іншими особами", - зазначається в повідомленні.

Крім того 6 листопада 2020 року ще одній представниці приватного сектору обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. На вказану підозрювану судом також покладено процесуальні обов’язки.

Наголошується, що найближчим часом слідчими суддями Вищого антикорупційного суду будуть розглянуті клопотання детективів про обрання запобіжних заходів ще 2 підозрюваним у даному кримінальному провадженні.

"Клопотання про обрання запобіжних заходів щодо них направлено до суду пізніше за решту учасників групи у зв’язку з перебуванням підозрюваних на самоізоляції через підозру на COVID-19", - зауважується в повідомленні.

Нагадаємо, посадовців порту "Южний" запідозрили у зловживаннях на 47,5 млн грн.