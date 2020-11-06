Нанесение ущерба порту "Южный": еще шестерым подозреваемым избрали меры пресечения

"По результатам судебных заседаний, которые состоялись 5 и 6 ноября 2020 года, следственный судья Высшего антикоррупционного суда по ходатайству детективов НАБУ, согласованным прокурором САП, избрал меры пресечения еще 6 подозреваемым в организации коррупционной схемы, которая нанесла государственному предприятию "Морской торговый порт "Южный" ущерб на сумму 47,5 млн гривен", - говорится в сообщении.

Сообщается, что 5 и 6 ноября 2020 года 5 представителям частного сектора, которые были задействованы в совершении преступления, судья избрал меру пресечения в виде залога в размере 252 240 гривен каждому.

"Также на подозреваемых возложены процессуальные обязанности. В частности, они обязаны сдать в соответствующие органы государственной власти паспорта и другие документы, которые дают право на выезд из Украины, носить электронные средства контроля, прибывать по требованию к детективу, прокурору или суду; уведомлять следователя, детектива, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или работы; сдать на хранение паспорт гражданина Украины для выезда за границу; воздерживаться от общения с подозреваемыми и другими лицами", - отмечается в сообщении.

Кроме того 6 ноября 2020 года еще одной представительнице частного сектора избрана мера пресечения в виде личного обязательства. На указанную подозреваемую судом также возложены процессуальные обязанности.

Отмечается, что в ближайшее время следственными судьями Высшего антикоррупционного суда будут рассмотрены ходатайства детективов об избрании меры пресечения еще 2 подозреваемым в данном уголовном производстве.

"Ходатайство об избрании меры пресечения в отношении них направлено в суд позже остальных участников группы в связи с пребыванием подозреваемых на самоизоляции из-за подозрения на COVID-19", - отмечается в сообщении.

Напомним, должностных лиц порта "Южный" заподозрили в злоупотреблениях на 47,5 млн грн.