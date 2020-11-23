Завдання збитків порту "Южний": одному з менеджерів ДП залишили заставу в 21 млн грн

“Сьогодні, 23 листопада, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційну скаргу адвоката підозрюваного на ухвалу слідчої судді від 29 листопада 2020 року, якою підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 26 грудня 2020-го та визначено заставу в розмірі 21 020 000 грн”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що за результатами судового розгляду колегія суддів "відмовила у задоволенні апеляційної скарги захисника та залишив ухвалу слідчої судді без змін".

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає. Повний текст рішення буде оголошено 27 листопада.

Так, підозрюваному інкримінується злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України — зловживання службовим становищем.

За версією слідства, учасники організованої групи при здійсненні публічних закупівель товарів за завищеними цінами заволоділи грошовими коштами ДП “МТП “Южний” в особливо великому розмірі шляхом зловживання своїм службовим становищем, чим завдали збитків на загальну суму 47 494 620,40 грн.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд взяв під варту з можливістю внесення застави у розмірі понад 20 млн грн першого заступника директора ДП “Морський торговельний порт “Южний” Романа Інде, підозрюваного у цій справі.

Як раніше повідомлялося в УНН, чинні та колишні посадовці ДП “Морський торговельний порт “Южний” підозрюються у заподіянні збитків підприємству на суму 47,5 млн гривень.