Завдання збитків порту "Южний": одному з менеджерів ДП залишили заставу в 21 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 21 млн грн першого заступника директора ДП “Морський торговельний порт “Южний” Романа Інде, підозрюваного у справі про завдання збитків ДП “МТП “Южний” на суму 47,5 млн гривень, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні, 23 листопада, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційну скаргу адвоката підозрюваного на ухвалу слідчої судді від 29 листопада 2020 року, якою підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 26 грудня 2020-го та визначено заставу в розмірі 21 020 000 грн”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що за результатами судового розгляду колегія суддів "відмовила у задоволенні апеляційної скарги захисника та залишив ухвалу слідчої судді без змін".
Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає. Повний текст рішення буде оголошено 27 листопада.
Так, підозрюваному інкримінується злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України — зловживання службовим становищем.
За версією слідства, учасники організованої групи при здійсненні публічних закупівель товарів за завищеними цінами заволоділи грошовими коштами ДП “МТП “Южний” в особливо великому розмірі шляхом зловживання своїм службовим становищем, чим завдали збитків на загальну суму 47 494 620,40 грн.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд взяв під варту з можливістю внесення застави у розмірі понад 20 млн грн першого заступника директора ДП “Морський торговельний порт “Южний” Романа Інде, підозрюваного у цій справі.
Як раніше повідомлялося в УНН, чинні та колишні посадовці ДП “Морський торговельний порт “Южний” підозрюються у заподіянні збитків підприємству на суму 47,5 млн гривень.