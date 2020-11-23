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Нанесение ущерба порту "Южный": одному из менеджеров ГП оставили залог в 21 млн грн

Нанесение ущерба порту "Южный": одному из менеджеров ГП оставили залог в 21 млн грн

Киев  •  УНН

 • 12891 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под стражей с возможностью внесения залога в размере более 21 млн грн первого заместителя директора ГП "Морской торговый порт "Южный" Романа Инде, подозреваемого по делу о нанесении ущерба ГП "МТП "Южный" на сумму 47,5 млн гривен, передает корреспондент УНН.

"Сегодня, 23 ноября, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционную жалобу адвоката подозреваемого на решение следственной судьи от 29 ноября 2020 года, которым подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 26 декабря 2020-го и определен залог в размере 21 020 000 грн", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по результатам судебного рассмотрения коллегия судей "отказала в удовлетворении апелляционной жалобы защитника и оставила постановление следственной судьи без изменений".

Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит. Полный текст решения будет объявлен 27 ноября.

Так, подозреваемому инкриминируется преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 191 УК Украины - злоупотребление служебным положением.

По версии следствия, участники организованной группы при осуществлении публичных закупок товаров по завышенным ценам завладели денежными средствами ГП "МТП "Южный" в особо крупном размере путем злоупотребления своим служебным положением, чем нанесли ущерб на общую сумму 47 494 620,40 грн.

Напомним, Высший антикоррупционный суд взял под стражу с возможностью внесения залога в размере более 20 млн грн первого заместителя директора ГП "Морской торговый порт "Южный" Романа Инде, подозреваемого в этом деле.

Как ранее сообщалось в УНН, действующие и бывшие должностные лица ГП "Морской торговый порт "Южный" подозреваются в нанесении ущерба предприятию на сумму 47,5 млн гривен.

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