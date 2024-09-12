Затримки поштової служби США загрожують зривом голосування на виборах у листопаді – чиновники
Київ • УНН
Виборчі органи США попереджають про неготовність пошти до виборів. Проблеми з доставкою можуть позбавити виборців права голосу на президентських виборах через несвоєчасне надходження бюлетенів.
Державні виборчі органи Сполучених Штатів застерігають, що пошта не готова до виборів. Пише УНН із посиланням на Associated Press.
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У середу представники державних і місцевих виборчих комісій з усієї країни попередили, що проблеми з національною системою доставки пошти загрожують позбавити виборців права голосу на майбутніх президентських виборах у США.
У тривожному листі йдеться про те, що протягом минулого року, включаючи щойно завершений сезон праймеріз, поштові бюлетені з вчасно проставленими поштовими штемпелями надходили до місцевих виборчих офісів через кілька днів після кінцевого терміну підрахунку голосів.
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Зазначено окремо, що виборча пошта - належним чином адресована - поверталася як така, що не була доставлена. Ця проблема, як вказується, може автоматично перевести виборців у статус неактивних без їхньої вини
Вже повідомлено про це керівника Поштової служби США – чиновники сподіваються, що відомство виправить постійні недоліки.
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