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Трамп і Гарріс фактично зрівнялися в передвиборчих перегонах у США

Трамп і Гарріс фактично зрівнялися в передвиборчих перегонах у США

Київ • УНН

 • 39868 перегляди

Опитування показує, що Трамп випереджає Гарріс лише на 1% (48% проти 47%). Президентські дебати у вівторок можуть стати вирішальним моментом для кандидатів перед виборами 5 листопада.

Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп і віце-президентка від Демократичної партії Камала Гарріс фактично зрівнялися в передвиборчих перегонах. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Згідно з опитуванням, Трамп випереджає Гарріс лише на один відсотковий пункт: 48% проти 47%. Ця різниця знаходиться в межах похибки в три бали, що робить результат дуже близьким. Вибори, які відбудуться 5 листопада, залишаються вкрай непередбачуваними.

Незважаючи на відносно складний період для кампанії Трампа після виходу президента-демократа Джо Байдена з перегонів у липні, останнє опитування показує, що підтримка Трампа залишається стабільною. Виборці, які брали участь в опитуванні, висловили потребу дізнатися більше про Гарріс, тоді як її конкурент Трамп уже має добре сформовану репутацію. 28% потенційних виборців заявили, що їм потрібно більше інформації про Гарріс, тоді як лише 9% висловили таку ж потребу щодо Трампа.

Очікується, що президентські дебати у вівторок можуть стати вирішальним моментом. Гарріс отримає можливість детальніше презентувати свою політику під час 90-хвилинного дебатного поєдинку з Трампом.

"Його можна налякати": Гілларі Клінтон дає пораду Камалі Гарріс щодо дебатів з Трампом - The New York Times08.09.24, 12:20 • 20977 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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