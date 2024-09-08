"Його можна налякати": Гілларі Клінтон дає пораду Камалі Гарріс щодо дебатів з Трампом - The New York Times
Київ • УНН
Колишній держсекретар США дала пораду віце-президенту щодо майбутніх дебатів з Дональдом Трампом. Клінтон вважає, що Гарріс повинна "приманити" Трампа, а не бути "приманкою" сама.
Колишній держсекретар Гілларі Клінтон передає кілька порад віце-президенту Камалі Гарріс напередодні майбутніх дебатів кандидата в президенти від Демократичної партії з колишнім президентом Дональдом Трампом.
Пише УНН із посиланням на The New York Times.
Гілларі Клінтон дала віце-президенту Демократичної партії Камалі Гарріс просту пораду, як протистояти супернику від Республіканської партії Дональду Трампу на майбутніх президентських дебатах.
Вона просто не повинна бути приманкою. Вона повинна приманити його. Його можна налякати. Він не знає, як реагувати на суттєві, прямі атаки
Довідково
Гілларі Клінтон має не менший досвід дебатів з Дональдом Трампом, ніж будь-який інший демократ. Під час президентської кампанії 2016 року, коли вона була кандидатом від своєї партії, відбулося три з шести передвиборчих дебатів, в яких брав участь Трамп.
І в 2016, і в 2020 роках Трамп невпинно намагався контролювати тон своїх дебатів з Клінтон і чинним президентом Джо Байденом відповідно.
Під час перших телевізійних дебатів під час виборів 2020 року Трамп часто перебивав Байдена, аж до того, що Байден попросив Трампа замовкнути після кількох перебивань.
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