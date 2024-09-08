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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Его можно напугать": Хиллари Клинтон дает совет Камале Харрис относительно дебатов с Трампом - The New York Times

"Его можно напугать": Хиллари Клинтон дает совет Камале Харрис относительно дебатов с Трампом - The New York Times

Киев  •  УНН

8 сентября 2024, 09:20  •  7981 просмотра

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Бывший госсекретарь США дала совет вице-президенту относительно предстоящих дебатов с Дональдом Трампом. Клинтон считает, что Харрис должна «приманить» Трампа, а не быть «приманкой» сама.

Бывший госсекретарь Хиллари Клинтон передает несколько советов вице-президенту Камале Харрис в преддверии предстоящих дебатов кандидата в президенты от Демократической партии с бывшим президентом Дональдом Трампом.

Пишет УНН со ссылкой на The New York Times.

Хиллари Клинтон дала вице-президенту Демократической партии Камале Харрис простой совет, как противостоять сопернику от Республиканской партии Дональду Трампу на предстоящих президентских дебатах.

Она просто не должна быть приманкой. Она должна приманить его. Его можно напугать. Он не знает, как реагировать на существенные, прямые атаки

- сказала Клинтон в интервью NYC.

Справочно

Хиллари Клинтон имеет не меньший опыт дебатов с Дональдом Трампом, чем любой другой демократ. Во время президентской кампании 2016 года, когда она была кандидатом от своей партии, состоялось три из шести предвыборных дебатов, в которых участвовал Трамп.

И в 2016, и в 2020 годах Трамп неустанно пытался контролировать тон своих дебатов с Клинтон и действующим президентом Джо Байденом соответственно.

Во время первых телевизионных дебатов во время выборов 2020 года Трамп часто перебивал Байдена, вплоть до того, что Байден попросил Трампа замолчать после нескольких перебиваний.

Трамп попередив єврейських республіканців: "Ізраїлю не буде", якщо Гарріс переможе на виборах6 сентября 2024, 20:48 • 22159 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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