Трамп и Харрис фактически сравнялись в предвыборной гонке в США

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп и вице-президент от Демократической партии Камала Харрис фактически сравнялись в предвыборной гонке. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Согласно опросу, Трамп опережает Харрис лишь на один процентный пункт: 48% против 47%. Эта разница находится в пределах погрешности в три балла, что делает результат очень близким. Выборы, которые состоятся 5 ноября, остаются крайне непредсказуемыми.

Несмотря на относительно сложный период для кампании Трампа после выхода президента-демократа Джо Байдена из гонки в июле, последний опрос показывает, что поддержка Трампа остается стабильной. Избиратели, участвовавшие в опросе, выразили потребность узнать больше о Харрис, тогда как ее конкурент Трамп уже имеет хорошо сформированную репутацию. 28% потенциальных избирателей заявили, что им нужно больше информации о Харрис, тогда как только 9% выразили такую же потребность в отношении Трампа.

Ожидается, что президентские дебаты во вторник могут стать решающим моментом. Харрис получит возможность подробнее представить свою политику во время 90-минутного дебатного поединка с Трампом.

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