Трамп и Харрис фактически сравнялись в предвыборной гонке в США
Киев • УНН
Опрос показывает, что Трамп опережает Харрис лишь на 1% (48% против 47%). Президентские дебаты во вторник могут стать решающим моментом для кандидатов перед выборами 5 ноября.
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп и вице-президент от Демократической партии Камала Харрис фактически сравнялись в предвыборной гонке. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Согласно опросу, Трамп опережает Харрис лишь на один процентный пункт: 48% против 47%. Эта разница находится в пределах погрешности в три балла, что делает результат очень близким. Выборы, которые состоятся 5 ноября, остаются крайне непредсказуемыми.
Несмотря на относительно сложный период для кампании Трампа после выхода президента-демократа Джо Байдена из гонки в июле, последний опрос показывает, что поддержка Трампа остается стабильной. Избиратели, участвовавшие в опросе, выразили потребность узнать больше о Харрис, тогда как ее конкурент Трамп уже имеет хорошо сформированную репутацию. 28% потенциальных избирателей заявили, что им нужно больше информации о Харрис, тогда как только 9% выразили такую же потребность в отношении Трампа.
Ожидается, что президентские дебаты во вторник могут стать решающим моментом. Харрис получит возможность подробнее представить свою политику во время 90-минутного дебатного поединка с Трампом.
"Його можна налякати": Гілларі Клінтон дає пораду Камалі Гарріс щодо дебатів з Трампом - The New York Times8 сентября 2024, 09:20 • 18100 просмотров