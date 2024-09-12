Задержки почтовой службы США угрожают срывом голосования на выборах в ноябре - чиновники
Киев • УНН
Избирательные органы США предупреждают о неготовности почты к выборам. Проблемы с доставкой могут лишить избирателей права голоса на президентских выборах из-за несвоевременного поступления бюллетеней.
Государственные избирательные органы Соединенных Штатов предостерегают, что почта не готова к выборам. Пишет УНН со ссылкой на Associated Press.
Детали
В среду представители государственных и местных избирательных комиссий со всей страны предупредили, что проблемы с национальной системой доставки почты угрожают лишить избирателей права голоса на предстоящих президентских выборах в США.
В тревожном письме говорится о том, что в течение прошлого года, включая только что завершившийся сезон праймериз, почтовые бюллетени с вовремя проставленными почтовыми штемпелями поступали в местные избирательные офисы через несколько дней после конечного срока подсчета голосов.
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Отмечено отдельно, что избирательная почта - должным образом адресованная - возвращалась как не доставленная. Эта проблема, как указывается, может автоматически перевести избирателей в статус неактивных без их вины
Уже сообщено об этом руководителю Почтовой службы США - чиновники надеются, что ведомство исправит постоянные недостатки.
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