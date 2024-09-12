Задержки почтовой службы США угрожают срывом голосования на выборах в ноябре - чиновники

Государственные избирательные органы Соединенных Штатов предостерегают, что почта не готова к выборам. Пишет УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

В среду представители государственных и местных избирательных комиссий со всей страны предупредили, что проблемы с национальной системой доставки почты угрожают лишить избирателей права голоса на предстоящих президентских выборах в США.

В тревожном письме говорится о том, что в течение прошлого года, включая только что завершившийся сезон праймериз, почтовые бюллетени с вовремя проставленными почтовыми штемпелями поступали в местные избирательные офисы через несколько дней после конечного срока подсчета голосов.

Трамп і Гарріс фактично зрівнялися в передвиборчих перегонах у США

Отмечено отдельно, что избирательная почта - должным образом адресованная - возвращалась как не доставленная. Эта проблема, как указывается, может автоматически перевести избирателей в статус неактивных без их вины

Уже сообщено об этом руководителю Почтовой службы США - чиновники надеются, что ведомство исправит постоянные недостатки.

росія, Китай та Іран намагаються вплинути на вибори у США - представник американської розвідки