Затримано підозрюваного у нападі на фестивалі в Золінгені

Німецька поліція затримала підозрюваного у нападі з ножем на людей на фестивалі у Золінгені. За інформацією ЗМІ, сирієць сам здався правоохоронним органам. Внаслідок теракту троє людей було вбито, вісім отримали поранення. Як пише Der Spiegel, 26-річний підозрюваний прибув до Німеччини наприкінці грудня 2022 року та запросив притулок, передає УНН.

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Він не перебував у полі зору правоохоронних органів. За даними Bild, він підійшов до поліцейських весь у крові та сказав: "Я той, кого ви шукаєте".

Напад у Золінгені (федеральна земля Північний Рейн — Вестфалія) стався пізно ввечері у п'ятницю, 23 серпня, на фестивалі, присвяченому 650-річчю міста. Злочинцеві вдалося втекти. У суботу було затримано 15-річного підлітка. Слідство припускає, що він знав про підготовку злочину, але нічого не зробив для його запобігання. Відповідальність за теракт взяла він терористична організація "Ісламська держава".

У Німеччині на фестивалі чоловік з ножем напав на людей: троє загиблих