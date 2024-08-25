Задержан подозреваемый в нападении на фестивале в Золингене

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Польша уже подготовила 23 тыс. украинских военных - Дуда

Польша уже подготовила 23 тыс. украинских военных - Дуда

  •  96473 просмотра
ЕС на следующей неделе обсудит отправку инструкторов в Украину для обучения солдат - СМИ

ЕС на следующей неделе обсудит отправку инструкторов в Украину для обучения солдат - СМИ

  •  92851 просмотра
Байден: "Война закончится, когда Украина останется свободной"

Байден: "Война закончится, когда Украина останется свободной"

  •  101150 просмотра
Блинкен поздравил Украину с Днем Независимости и подтвердил поддержку США

Блинкен поздравил Украину с Днем Независимости и подтвердил поддержку США

  •  100911 просмотра
В Киеве проходит выставка беспилотников и роботов МВД Украины

В Киеве проходит выставка беспилотников и роботов МВД Украины

  •  77159 просмотра
публикации
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
Эксклюзив

22 августа 2024, 10:13  •  237360 просмотра
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
Эксклюзив

21 августа 2024, 13:04  •  227600 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

21 августа 2024, 07:57  •  243665 просмотра
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

20 августа 2024, 11:40  •  254803 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  304520 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
24 августа: День Везувия, День рождения картофельных чипсов

24 августа: День Везувия, День рождения картофельных чипсов

  •  60759 просмотра
Пять увлекательных фильмов о Второй мировой войне: что посмотреть в выходные

Пять увлекательных фильмов о Второй мировой войне: что посмотреть в выходные

23 августа 2024, 17:45  •  130047 просмотра
Появился новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля: разработчики анонсировали возвращение культового персонажа

Появился новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля: разработчики анонсировали возвращение культового персонажа

23 августа 2024, 16:42  •  62372 просмотра
Римейк "Ворона" с Биллом Скарсгардом и FKA twigs: не великолепен, но обречен на культовый статус - СМИ

Римейк "Ворона" с Биллом Скарсгардом и FKA twigs: не великолепен, но обречен на культовый статус - СМИ

23 августа 2024, 15:04  •  61339 просмотра
В Instagram можно будет добавить отрывок песни в профиль

В Instagram можно будет добавить отрывок песни в профиль

23 августа 2024, 12:04  •  63347 просмотра
Актуальное
Задержан подозреваемый в нападении на фестивале в Золингене

Задержан подозреваемый в нападении на фестивале в Золингене

Киев  •  УНН

24 августа 2024, 23:29  •  1473 просмотра

Read in English

Немецкая полиция задержала сирийца, подозреваемого в нападении с ножом на фестивале в Золингене. В результате теракта три человека погибли, восемь ранены. Ответственность взяло «Исламское государство».

Немецкая полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на людей на фестивале в Золингене. По информации СМИ, сириец сам сдался правоохранительным органам. В результате теракта три человека были убиты, восемь получили ранения. Как пишет Der Spiegel, 26-летний подозреваемый прибыл в Германию в конце декабря 2022 года и запросил убежище, передает УНН.

Детали

Он не находился в поле зрения правоохранительных органов. По данным Bild, он подошел к полицейским весь в крови и сказал: «Я тот, кого вы ищете».

Нападение в Золингене (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) произошло поздно вечером в пятницу, 23 августа, на фестивале, посвященном 650-летию города. Преступнику удалось скрыться. В субботу был задержан 15-летний подросток. Следствие предполагает, что он знал о готовящемся преступлении, но ничего не сделал для его предотвращения. Ответственность за теракт взяла он террористическая организация «Исламское государство».

У Німеччині на фестивалі чоловік з ножем напав на людей: троє загиблих23 августа 2024, 21:58 • 17842 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоКриминал и ЧПНовости Мира
115 украинских защитников вернулись домой из плена - Зеленский
  •  107675 просмотра

115 украинских защитников вернулись домой из плена - Зеленский

Пять увлекательных фильмов о Второй мировой войне: что посмотреть в выходные
23 августа 2024, 17:45  •  130047 просмотра

Пять увлекательных фильмов о Второй мировой войне: что посмотреть в выходные

Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)
22 августа 2024, 17:36  •  143555 просмотра

Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)

Эксклюзив
Следователей ГБР по делу главного юриста НБУ Зимы можно привлечь к ответственности за невыполнение решения суда - адвокат
22 августа 2024, 11:15  •  139817 просмотра

Следователей ГБР по делу главного юриста НБУ Зимы можно привлечь к ответственности за невыполнение решения суда - адвокат

Эксклюзив
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
22 августа 2024, 10:13  •  237360 просмотра

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Эксклюзив
Государственные банки ставят бизнесу более жесткие условия по реструктуризации кредитов, чем коммерческие - эксперт
22 августа 2024, 09:58  •  107678 просмотра

Государственные банки ставят бизнесу более жесткие условия по реструктуризации кредитов, чем коммерческие - эксперт

Эксклюзив
Индивидуальный подход и отсутствие бюрократии - нардеп о том, как на местах необходимо решать проблемы ветеранов российско-украинской войны
22 августа 2024, 07:59  •  94388 просмотра

Индивидуальный подход и отсутствие бюрократии - нардеп о том, как на местах необходимо решать проблемы ветеранов российско-украинской войны

Эксклюзив
Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог
22 августа 2024, 07:30  •  80958 просмотра

Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог

Эксклюзив
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
21 августа 2024, 13:04  •  227600 просмотра

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Эксклюзив
Обустройство современных и надежных укрытий в школах и детсадах является основным направлением подготовки к новому учебному году - мэр Броваров
21 августа 2024, 12:51  •  100205 просмотра

Обустройство современных и надежных укрытий в школах и детсадах является основным направлением подготовки к новому учебному году - мэр Броваров

Популярные

В Киеве проходит выставка беспилотников и роботов МВД Украины

В Киеве проходит выставка беспилотников и роботов МВД Украины

  •  77159 просмотра
Блинкен поздравил Украину с Днем Независимости и подтвердил поддержку США

Блинкен поздравил Украину с Днем Независимости и подтвердил поддержку США

  •  100911 просмотра
Байден: "Война закончится, когда Украина останется свободной"

Байден: "Война закончится, когда Украина останется свободной"

  •  101150 просмотра
ЕС на следующей неделе обсудит отправку инструкторов в Украину для обучения солдат - СМИ

ЕС на следующей неделе обсудит отправку инструкторов в Украину для обучения солдат - СМИ

  •  92851 просмотра
Польша уже подготовила 23 тыс. украинских военных - Дуда

Польша уже подготовила 23 тыс. украинских военных - Дуда

  •  96473 просмотра

Публикации

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
Эксклюзив

22 августа 2024, 10:13  •  237360 просмотра
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
Эксклюзив

21 августа 2024, 13:04  •  227600 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

21 августа 2024, 07:57  •  243665 просмотра
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

20 августа 2024, 11:40  •  254803 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  304520 просмотра

Война

Главнокомандующий ВС США посещает Ближний Восток для предотвращения эскалации

Главнокомандующий ВС США посещает Ближний Восток для предотвращения эскалации

  •  29802 просмотра
США ликвидировали лидера террористической группировки «Хуррас ад-Дин» в Сирии

США ликвидировали лидера террористической группировки «Хуррас ад-Дин» в Сирии

  •  31375 просмотра
Российский авиаудар по Сумах: 7 раненых, 2 в тяжелом состоянии

Российский авиаудар по Сумах: 7 раненых, 2 в тяжелом состоянии

  •  31392 просмотра
Генштаб: 119 боевых столкновений на фронте, горячее всего на Покровском направлении

Генштаб: 119 боевых столкновений на фронте, горячее всего на Покровском направлении

  •  40141 просмотра
Дуда: польские танки PT-91 «Твердый» участвуют в боях под Курском

Дуда: польские танки PT-91 «Твердый» участвуют в боях под Курском

  •  53314 просмотра

политика

Маск: задержание Дурова - «реклама» свободы слова в США

Маск: задержание Дурова - «реклама» свободы слова в США

  •  9351 просмотра
Главнокомандующий ВС США посещает Ближний Восток для предотвращения эскалации

Главнокомандующий ВС США посещает Ближний Восток для предотвращения эскалации

  •  29802 просмотра
США ликвидировали лидера террористической группировки «Хуррас ад-Дин» в Сирии

США ликвидировали лидера террористической группировки «Хуррас ад-Дин» в Сирии

  •  31375 просмотра
Дуда: польские танки PT-91 «Твердый» участвуют в боях под Курском

Дуда: польские танки PT-91 «Твердый» участвуют в боях под Курском

  •  53314 просмотра
Глава МИД Венгрии обвинил Польшу в «лицемерии и тайном ведении торговли с Россией на миллиарды евро»

Глава МИД Венгрии обвинил Польшу в «лицемерии и тайном ведении торговли с Россией на миллиарды евро»

  •  58406 просмотра

Война

Главнокомандующий ВС США посещает Ближний Восток для предотвращения эскалации

Главнокомандующий ВС США посещает Ближний Восток для предотвращения эскалации

  •  29802 просмотра
США ликвидировали лидера террористической группировки «Хуррас ад-Дин» в Сирии

США ликвидировали лидера террористической группировки «Хуррас ад-Дин» в Сирии

  •  31375 просмотра
Российский авиаудар по Сумах: 7 раненых, 2 в тяжелом состоянии

Российский авиаудар по Сумах: 7 раненых, 2 в тяжелом состоянии

  •  31392 просмотра
Генштаб: 119 боевых столкновений на фронте, горячее всего на Покровском направлении

Генштаб: 119 боевых столкновений на фронте, горячее всего на Покровском направлении

  •  40141 просмотра
Дуда: польские танки PT-91 «Твердый» участвуют в боях под Курском

Дуда: польские танки PT-91 «Твердый» участвуют в боях под Курском

  •  53314 просмотра

политика

Маск: задержание Дурова - «реклама» свободы слова в США

Маск: задержание Дурова - «реклама» свободы слова в США

  •  9351 просмотра
Главнокомандующий ВС США посещает Ближний Восток для предотвращения эскалации

Главнокомандующий ВС США посещает Ближний Восток для предотвращения эскалации

  •  29802 просмотра
США ликвидировали лидера террористической группировки «Хуррас ад-Дин» в Сирии

США ликвидировали лидера террористической группировки «Хуррас ад-Дин» в Сирии

  •  31375 просмотра
Дуда: польские танки PT-91 «Твердый» участвуют в боях под Курском

Дуда: польские танки PT-91 «Твердый» участвуют в боях под Курском

  •  53314 просмотра
Глава МИД Венгрии обвинил Польшу в «лицемерии и тайном ведении торговли с Россией на миллиарды евро»

Глава МИД Венгрии обвинил Польшу в «лицемерии и тайном ведении торговли с Россией на миллиарды евро»

  •  58406 просмотра

Новости Бизнеса

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

21 августа 2024, 15:29  •  101251 просмотра
ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

21 августа 2024, 06:59  •  103237 просмотра
До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

20 августа 2024, 09:49  •  104639 просмотра

Экономика

Стоимость криптовалюты Дурова упала после его ареста во Франции

Стоимость криптовалюты Дурова упала после его ареста во Франции

  •  2832 просмотра
Россияне мародерят шахты на ВОТ - сопротивление

Россияне мародерят шахты на ВОТ - сопротивление

  •  38914 просмотра
Глава МИД Венгрии обвинил Польшу в «лицемерии и тайном ведении торговли с Россией на миллиарды евро»

Глава МИД Венгрии обвинил Польшу в «лицемерии и тайном ведении торговли с Россией на миллиарды евро»

  •  58406 просмотра
Расходы на оборону в госбюджете планируют увеличить более чем на 500 млрд гривен - Марченко

Расходы на оборону в госбюджете планируют увеличить более чем на 500 млрд гривен - Марченко

  •  37064 просмотра
«Повышение налогов - это та история, к которой мы неизбежно должны прийти» - министр финансов

«Повышение налогов - это та история, к которой мы неизбежно должны прийти» - министр финансов

  •  37998 просмотра

Киев

Президент Польши Дуда прибыл в Киев на празднование Дня Независимости

Президент Польши Дуда прибыл в Киев на празднование Дня Независимости

  •  32197 просмотра
Ясная погода и жара до 31°C ожидаются в Киевской области

Ясная погода и жара до 31°C ожидаются в Киевской области

  •  31656 просмотра
Пьяный водитель Mercedes спровоцировал смертельное ДТП в Киеве

Пьяный водитель Mercedes спровоцировал смертельное ДТП в Киеве

23 августа 2024, 09:36  •  36901 просмотра
В Киеве вывесили флаги с подписями участников операции на курщине

В Киеве вывесили флаги с подписями участников операции на курщине

23 августа 2024, 08:54  •  79785 просмотра
Жара до 35° и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

Жара до 35° и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

23 августа 2024, 05:26  •  50392 просмотра