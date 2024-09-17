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Затримання в.о. голови МСЕК на хабарі за встановлення інвалідності призовнику: очільник КОВА розповів деталі

Київ • УНН

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Затримано в.о. голови Фастівської міжрайонної МСЕК за вимагання $10 тис за встановлення інвалідності призовнику. КОВА надала допомогу прокуратурі у розслідуванні, заявив очільник Руслан Кравченко.

Столична прокуратура повідомила про підозру в.о. голови Фастівської міжрайонної МСЕК, яку затримали за вимагання 10 тис. доларів за встановлення інвалідності призовнику. Київська обласна державна адміністрація надала прокуратурі всебічну допомогу у розслідуванні справи. За прияння керівництва КОВА було задокументовано злочин. Про це розповів начальник КОВА Руслан Кравченко у Facebook, передає УНН

Як вказав Кравченко, столична прокуратура повідомила про підозру в.о. голови Фастівської міжрайонної МСЕК, яку затримали під час одержання 10 тис. доларів США за встановлення 3-ї групи інвалідності військовозобов’язаному чоловіку, який не мав на це права.

Київська обласна державна адміністрація надала прокуратурі всебічну допомогу і завдяки цьому була задокументована вся процедура проведення медико-соціальної експертизи та видача відповідних медичних документів. Сподіваюся, що ця ситуація стане гарним прикладом для інших охочим заробити гроші на незаконних речах. Всім доведеться відповідати перед законом

-вказав Кравченко.

Очільник ОВА також наголосив, що всі причетні до корупційних злочинів та схем, будуть нести належну відповідальність. Про це він неодноразово попереджав.

"Разом з правоохоронцями Київщини вибудували в регіоні дієву антикорупційну систему, яка має реальні результати. Їх бачить суспільство, їх бачать міжнародні партнери. Бо довіра до влади є лише тоді, коли боротьба з корупцією не обмежується словами. Запит на справедливість в суспільстві, особливо в умовах війни, надзвичайно великий. І від кожного з нас на всіх рівнях очікують ефективної роботи", - додав Кравченко.

Раніше УНН повідомляв, що столичні правоохоронці викрили в.о. голови міжрайонної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у вимаганні 10 тисяч доларів за встановлення призовнику третьої групи інвалідності.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Кримінал та НПКиївщина

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