У Києві затримали в.о. голови МСЕК за вимагання 10 тис. доларів за встановлення інвалідності призовнику
Київ • УНН
У Києві викрито схему вимагання хабарів за встановлення інвалідності призовникам для уникнення мобілізації. В.о. голови МСЕК затримано під час отримання $10 тис. за визнання призовника особою із інвалідністю третьої групи.
Столичні правоохоронці викрили в.о. голови міжрайонної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у вимаганні 10 тисяч доларів за встановлення призовнику третьої групи інвалідності. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію Києва.
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За даними поліції, посадовиця налагодила незаконну схему вимагання хабарів від громадян за проходження ними медичних оглядів із встановленням останнім групи інвалідності. Це в подальшому надало б можливість військовозобов’язаним уникнути мобілізації.
Слідчі задокументували вимогу лікарки щодо надання її коштів у сумі 10 000 доларів неправомірної вигоди від "клієнта", а також задокументували видачу медичних документів, відповідно до яких призовника було визнано інвалідом третьої групи
Правоохоронці затримали порушницю у приміщенні кафе на Київщині під час одержання грошей.
Фігурантці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ - одержання неправомірної вигоди службовою особою. Їй загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.
Справа щодо виїзду чоловіків за кордон для уникнення мобілізації: cуд арештував адвоката та визначив заставу01.08.24, 21:15 • 25788 переглядiв