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The Washington Post

У Києві затримали в.о. голови МСЕК за вимагання 10 тис. доларів за встановлення інвалідності призовнику

Київ • УНН

 • 11149 перегляди

У Києві викрито схему вимагання хабарів за встановлення інвалідності призовникам для уникнення мобілізації. В.о. голови МСЕК затримано під час отримання $10 тис. за визнання призовника особою із інвалідністю третьої групи.

У Києві затримали в.о. голови МСЕК за вимагання 10 тис. доларів за встановлення інвалідності призовнику

Столичні правоохоронці викрили в.о. голови міжрайонної  медико-соціальної експертної  комісії (МСЕК) у вимаганні 10 тисяч доларів за встановлення призовнику третьої групи інвалідності. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію Києва.

Деталі

За даними поліції, посадовиця налагодила незаконну схему вимагання хабарів  від громадян за проходження ними медичних оглядів із встановленням останнім групи інвалідності. Це в подальшому надало б можливість військовозобов’язаним уникнути мобілізації.

Слідчі задокументували вимогу лікарки щодо надання її коштів у сумі 10 000 доларів неправомірної вигоди від "клієнта", а також задокументували видачу медичних документів, відповідно до яких призовника було визнано інвалідом третьої групи

- розповіли в поліції.

Правоохоронці затримали порушницю у приміщенні кафе на Київщині під час одержання грошей. 

Фігурантці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ - одержання неправомірної вигоди службовою особою. Їй загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

Справа щодо виїзду чоловіків за кордон для уникнення мобілізації: cуд арештував адвоката та визначив заставу01.08.24, 21:15 • 25788 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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