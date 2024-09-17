В Киеве задержали и.о. главы МСЭК за вымогательство 10 тыс. долларов за установление инвалидности призывнику

Столичные правоохранители разоблачили и.о. председателя межрайонной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) в вымогательстве 10 тысяч долларов за установление призывнику третьей группы инвалидности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.

Детали

По данным полиции, чиновница наладила незаконную схему вымогательства взяток от граждан за прохождение ими медицинских осмотров с установлением последним группы инвалидности. Это в дальнейшем предоставило бы возможность военнообязанным избежать мобилизации.

Следователи задокументировали требование врача о предоставлении ее средств в сумме 10 000 долларов неправомерной выгоды от "клиента", а также задокументировали выдачу медицинских документов, согласно которым призывник был признан инвалидом третьей группы - рассказали в полиции.

Правоохранители задержали нарушительницу в помещении кафе на Киевщине во время получения денег.

Фигурантке сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УКУ - получение неправомерной выгоды должностным лицом. Ей грозит лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.

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