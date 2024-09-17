Задержание и.о. председателя МСЭК на взятке за установление инвалидности призывнику: глава КОВА рассказал детали

Столичная прокуратура сообщила о подозрении и.о. председателя Фастовской межрайонной МСЭК, которую задержали за вымогательство 10 тыс. долларов за установление инвалидности призывнику. Киевская областная государственная администрация предоставила прокуратуре всестороннюю помощь в расследовании дела. При содействии руководства КОВА было задокументировано преступление. Об этом рассказал начальник КОВА Руслан Кравченко в Facebook, передает УНН.

Как указал Кравченко, столичная прокуратура сообщила о подозрении и.о. председателя Фастовской межрайонной МСЭК, которую задержали во время получения 10 тыс. долларов США за установление 3-й группы инвалидности военнообязанному мужчине, который не имел на это права.

Киевская областная государственная администрация предоставила прокуратуре всестороннюю помощь и благодаря этому была задокументирована вся процедура проведения медико-социальной экспертизы и выдача соответствующих медицинских документов. Надеюсь, что эта ситуация станет хорошим примером для других желающим заработать деньги на незаконных вещах. Всем придется отвечать перед законом -указал Кравченко.

Глава ОВА также отметил, что все причастные к коррупционным преступлениям и схемам, будут нести надлежащую ответственность. Об этом он неоднократно предупреждал.

"Вместе с правоохранителями Киевщины выстроили в регионе действенную антикоррупционную систему, которая имеет реальные результаты. Их видит общество, их видят международные партнеры. Потому что доверие к власти есть только тогда, когда борьба с коррупцией не ограничивается словами. Запрос на справедливость в обществе, особенно в условиях войны, чрезвычайно велик. И от каждого из нас на всех уровнях ожидают эффективной работы", - добавил Кравченко.

Ранее УНН сообщал, что столичные правоохранители разоблачили и.о. председателя межрайонной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) в вымогательстве 10 тысяч долларов за установление призывнику третьей группы инвалидности.