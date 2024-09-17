Задержание и.о. председателя МСЭК на взятке за установление инвалидности призывнику: глава КОВА рассказал детали
Киев • УНН
Задержан и.о. председателя Фастовской межрайонной МСЭК за вымогательство $10 тыс за установление инвалидности призывнику. КОВА оказала помощь прокуратуре в расследовании, заявил глава Руслан Кравченко.
Столичная прокуратура сообщила о подозрении и.о. председателя Фастовской межрайонной МСЭК, которую задержали за вымогательство 10 тыс. долларов за установление инвалидности призывнику. Киевская областная государственная администрация предоставила прокуратуре всестороннюю помощь в расследовании дела. При содействии руководства КОВА было задокументировано преступление. Об этом рассказал начальник КОВА Руслан Кравченко в Facebook, передает УНН.
Как указал Кравченко, столичная прокуратура сообщила о подозрении и.о. председателя Фастовской межрайонной МСЭК, которую задержали во время получения 10 тыс. долларов США за установление 3-й группы инвалидности военнообязанному мужчине, который не имел на это права.
Киевская областная государственная администрация предоставила прокуратуре всестороннюю помощь и благодаря этому была задокументирована вся процедура проведения медико-социальной экспертизы и выдача соответствующих медицинских документов. Надеюсь, что эта ситуация станет хорошим примером для других желающим заработать деньги на незаконных вещах. Всем придется отвечать перед законом
Глава ОВА также отметил, что все причастные к коррупционным преступлениям и схемам, будут нести надлежащую ответственность. Об этом он неоднократно предупреждал.
"Вместе с правоохранителями Киевщины выстроили в регионе действенную антикоррупционную систему, которая имеет реальные результаты. Их видит общество, их видят международные партнеры. Потому что доверие к власти есть только тогда, когда борьба с коррупцией не ограничивается словами. Запрос на справедливость в обществе, особенно в условиях войны, чрезвычайно велик. И от каждого из нас на всех уровнях ожидают эффективной работы", - добавил Кравченко.
Ранее УНН сообщал, что столичные правоохранители разоблачили и.о. председателя межрайонной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) в вымогательстве 10 тысяч долларов за установление призывнику третьей группы инвалидности.