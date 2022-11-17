"Затримки коштують життя": у МСЗ закликали передати Україні більше ППО та ПРО
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Сьогодні на тлі нової ракетної атаки з боку росії речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко закликав партнерів передати більше систем протиповітряної та протиракетної оборони. Про це він написав у Twitter, інформує УНН.
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"Сьогодні вранці росія завдала чергового ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. путін хоче позбавити мільйони людей електрики та опалення на морозі. Надішліть Україні більше систем протиповітряної та протиракетної оборони, щоб запобігти цій трагедії. Затримки коштують життя", – написав Ніколенко.
Нагадаємо
17 листопада після ворожого удару росії по Дніпру мер Борис Філатов повідомив, що серед постраждалих є дитина.
Над Києвом попередньо збили дві крилаті ракети.