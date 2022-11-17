"Затримки коштують життя": у МСЗ закликали передати Україні більше ППО та ПРО

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"Сьогодні вранці росія завдала чергового ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. путін хоче позбавити мільйони людей електрики та опалення на морозі. Надішліть Україні більше систем протиповітряної та протиракетної оборони, щоб запобігти цій трагедії. Затримки коштують життя", – написав Ніколенко.

Нагадаємо

17 листопада після ворожого удару росії по Дніпру мер Борис Філатов повідомив, що серед постраждалих є дитина.

Над Києвом попередньо збили дві крилаті ракети.