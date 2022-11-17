"Задержки стоят жизни": в МИД призвали передать Украине больше ПВО и ПРО

Цитата

"Сегодня утром россия нанесла очередной ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. путин хочет лишить миллионы людей электричества и отопления на морозе. Пришлите Украине больше систем противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы предотвратить эту трагедию. Задержки стоят жизни", – написал Николенко.

Напомним

17 ноября после вражеского удара россии по Днепру мэр Борис Филатов сообщил, что среди пострадавших есть ребенок.

Над Киевом предварительно сбили две крылатые ракеты.