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Затримано підозрюваного у вбивстві священнослужителя, скоєному у Києві 5 років тому

Затримано підозрюваного у вбивстві священнослужителя, скоєному у Києві 5 років тому

Київ • УНН

 • 14012 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві священнослужителя, скоєному у києві 5 років тому в Києві. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу пркуратури Києва.

"Прокуратурою міста Києва спільно зі слідчим управлінням ГУНП у місті Києві розкрито особливо тяжкий злочин, скоєний 5 років тому, а саме умисне вбивство священнослужителя однієї з православних церков міста Києва", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що вбивство було скоєне в ніч на 26 липня 2015 року у під’їзді багатоповерхівки на проспекті Героїв Сталінграду.

"Відповідно до матеріалів слідства, дві невідомі особи двічі вистрелили в священнослужителя, влучивши йому в голову. Після скоєного зловмисники покинули місце злочину, заволодівши особистими речами потерпілого", - зазначається в повідомленні.

Проведеними слідчими діями правоохоронці встановили одного із нападників. Ним виявився 46-річний киянин, який раніше неодноразово притягався до кримінальної відповідальності.

"…зловмиснику повідомлено про підозру за п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, вчинене із корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб)", - йдеться в повідомленні.

Також за клопотанням прокуратури Шевченківський районний суд міста Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

"Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Встановлюється особа спільника", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у Львові посеред вулиці знайшли мертвого чоловіка.

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