Задержан подозреваемый в убийстве священнослужителя, совершенном в Киеве 5 лет назад
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве священнослужителя, совершенном в киеве 5 лет назад в Киеве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу пркуратуры Киева.
"Прокуратурой города Киева совместно со следственным управлением ГУНП в Киеве раскрыто особо тяжкое преступление, совершенное 5 лет назад, а именно умышленное убийство священнослужителя одной из православных церквей города Киева", - говорится в сообщении.
Сообщается, что убийство было совершено в ночь на 26 июля 2015 года в подъезде многоэтажки на проспекте Героев Сталинграда.
"Согласно материалам следствия, двое неизвестных дважды выстрелили в священнослужителя, попав ему в голову. После совершенного злоумышленники покинули место преступления, завладев личными вещами потерпевшего", - отмечается в сообщении.
Проведенными следственными действиями правоохранители установили одного из нападавших. Им оказался 46-летний киевлянин, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
"...злоумышленнику сообщено о подозрении по п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц)", - говорится в сообщении.
Также по ходатайству прокуратуры Шевченковский районный суд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.
"Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Устанавливается личность сообщника", - отмечается в сообщении.
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