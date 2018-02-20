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Затримано чоловіка, який рік тому у Києві викрав маршрутку і стріляв у поліцейських

Затримано чоловіка, який рік тому у Києві викрав маршрутку і стріляв у поліцейських

Київ • УНН

 • 7138 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Правоохоронці затримали чоловіка, який рік тому у Києві викрав маршрутку і при спробі затримання стріляв у поліцейських. Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України, передає УНН.

“Увесь час зловмисник переховувався у Житомирі, а в столицю повернувся із підробленим паспортом. Зараз він знаходиться під арештом, а йому інкримінують кілька статей Кримінального кодексу України”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, подія сталася у Дніпровському районі Києва у березні минулого року. Під час патрулювання вулиць міста патрульні побачили підозрілого чоловіка із великим рюкзаком і вирішили зупинити його для перевірки. Побачивши поліцейських, незнайомець кинув сумку на землю і побіг у двори багатоповерхівок. Правоохоронці почали переслідування.

За інформацією начальника Дніпровського управління поліції Олександра Кузьміна, на вулиці Малишка чоловік забіг у маршрутне таксі, пригрозив водієві пістолетом і наказав їхати, а сам через лобове скло вистрілив у патрульних. У цей час водій і пасажири встигли покинути салон.

“Коли люди залишили автобус, правопорушник сів за кермо і поїхав у напрямок Русанівських садів. При цьому він продовжував стріляти у патрульних, які переслідували його та у відповідь застосовували табельну вогнепальну зброю для зупинки транспортного засобу”, — розповів правоохоронець.

Під час руху зловмисник зіткнувся із легковим автомобілем, але зупинився лише у приватному секторі. Там він кинув маршрутку і почав бігти, однак на станції міської електрички його намагався затримати працівник поліції, якого він поранив у ногу. Зіткнення із правоохоронцем не зупинило зловмисника — і йому вдалося втекти.

“Окрім працівників нашого управління поліції, на пошуки тоді задіяли спецпідрозділи, кінологів та оперативників головного управління, але це не дало бажаних результатів. Проте пошуки ми не припиняли і постійно працювали над розкриттям злочину. І нарешті ми затримали зловмисника, а також дізналися про інші деталі його протиправної діяльності”, — зазначив Кузьмін.

Зараз відомо, що вперше у поле зору правоохоронців чоловік потрапив у 2007 році. Тоді за дрібне хуліганство він заплатив штраф, але це його не зупинило. Окрім того, географія діяльності зловмисника поширилася на кілька областей України.

“За нашими даними, після викрадення маршрутки він перебрався у Житомир, де продовжив злочинну діяльність. А до подій у Києві встиг „відсидіти“ строк у виправній колонії в Полтавської області. Загалом на його рахунку десятки злочинів, серед яких крадіжки, заволодіння авто, розбої, підробка документів і навіть зґвалтування. За вчинення деяких із них у Святошинському районі столиці перебував у розшуку”, — повідомив Кузьмін.

Для затримання 30-річного уродженця Київського області правоохоронці готувалися заздалегідь.

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“У кишені одягу ми знайшли пістолет та паспорт на ім’я чоловіка, який відбуває покарання у місцях позбавлення волі, але із вклеєною фотокарткою затриманого. При собі він мав сумку із кількома десятками тисяч гривень, походження яких він відмовився назвати. У квартирі, яку зловмисник винаймав, ми теж провели обшук і вилучили гроші, планшет у заводській коробці і золоті прикраси з цінниками. Звідки у чоловіка всі ці речі, будемо встановлювати”, — підкреслив Кузьмін.

Поки правоохоронці встановили хронологію подій, які відбувалися рік тому.

Тож у березні минулого року зловмисник обікрав супермаркет. Гроші із сейфу поклав у рюкзак і йшов по вулиці, але потрапив у поле зору поліцейських. Аби уникнути покарання, він вирішив втекти на маршрутці і застосував зброю, яку постійно носив із собою. За фактами крадіжки, незаконного заволодіння транспортом та насильства щодо правоохоронця досудове розслідування завершено, а матеріали знаходяться на розгляді у районному суді.

“На даний час затриманий знаходиться під арештом, слідчі проводять досудове розслідування за кількома статтями Кримінального кодексу України. Це ще одна крадіжка та незаконне поводження зі зброєю, але у ході розслідування кваліфікація статей може змінюватися та доповнюватися у разі з’ясування нових обставин”, — додав Кузьмін.

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