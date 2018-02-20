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Задержан мужчина, который год назад в Киеве похитил маршрутку и стрелял в полицейских

Задержан мужчина, который год назад в Киеве похитил маршрутку и стрелял в полицейских

Киев  •  УНН

 • 7138 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Правоохранители задержали мужчину, который год назад в Киеве похитил маршрутку и при попытке задержания стрелял в полицейских. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, передает УНН.

"Все время злоумышленник скрывался в Житомире, а в столицу вернулся с поддельным паспортом. Сейчас он находится под арестом, а ему инкриминируют несколько статей Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, инцидент произошел в Днепровском районе Киева в марте прошлого года. Во время патрулирования улиц города патрульные увидели подозрительного мужчину с большим рюкзаком и решили остановить его для проверки. Увидев полицейских, незнакомец бросил сумку на землю и побежал во дворы многоэтажек. Правоохранители начали преследование.

По информации начальника Днепровского управления полиции Александра Кузьмина, на улице Малышка мужчина забежал в маршрутное такси, пригрозил водителю пистолетом и приказал ехать, а сам через лобовое стекло выстрелил в патрульных. В это время водитель и пассажиры успели покинуть салон.

"Когда люди оставили автобус, правонарушитель сел за руль и поехал в направлении Русановских садов. При этом он продолжал стрелять в патрульных, которые преследовали его и в ответ применяли табельное огнестрельное оружие для остановки транспортного средства", - рассказал правоохранитель.

Во время движения злоумышленник столкнулся с легковым автомобилем, но остановился только в частном секторе. Там он бросил маршрутку и начал бежать, однако на станции городской электрички его пытался задержать работник полиции, которого он ранил в ногу. Столкновение с стражем не остановило злоумышленника - и ему удалось бежать.

"Кроме работников нашего управления полиции, на поиски тогда задействовали спецподразделения, кинологов и оперативников главного управления, но это не дало желаемых результатов. Однако поиски мы не прекращали и постоянно работали над раскрытием преступления. И наконец мы задержали злоумышленника, а также узнали о других деталях его противоправной деятельности", - отметил Кузьмин.

Сейчас известно, что впервые в поле зрения правоохранителей мужчина попал в 2007 году. Тогда за мелкое хулиганство он заплатил штраф, но это его не остановило. Кроме того, география деятельности злоумышленника распространилась на несколько областей Украины.

"По нашим данным, после похищения маршрутки он перебрался в Житомир, где продолжил преступную деятельность. А к событиям в Киеве успел "отсидеть" срок в исправительной колонии в Полтавской области. Всего на его счету десятки преступлений, среди которых кражи, захват авто, разбои, подделка документов и даже изнасилования. За совершение некоторых из них в Святошинском районе столицы он находился в розыске", - сообщил Кузьмин.

Для задержания 30-летнего уроженца Киевского области правоохранители готовились заранее.

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"В кармане одежды мы нашли пистолет и паспорт на имя мужчины, который отбывает наказание в местах лишения свободы, но с вклеенной фотографией задержанного. При себе он имел сумку с несколькими десятками тысяч гривен, происхождение которых он отказался назвать. В квартире, которую злоумышленник снимал, мы тоже провели обыск и изъяли деньги, планшет в заводской коробке и золотые украшения с ценниками. Откуда у мужчины все эти вещи, будем устанавливать", - подчеркнул Кузьмин.

Пока правоохранители установили хронологию событий, которые происходили год назад.

Поэтому в марте прошлого года злоумышленник обокрал супермаркет. Деньги из сейфа положил в рюкзак и шел по улице, но попал в поле зрения полицейских. Чтобы избежать наказания, он решил скрыться на маршрутке и применил оружие, которое постоянно носил с собой. По фактам кражи, незаконного завладения транспортом и насилия в отношении милиционера досудебное расследование завершено, а материалы находятся на рассмотрении в районном суде.

"В настоящее время задержанный находится под арестом, следователи проводят досудебное расследование по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Это еще одна кража и незаконное обращение с оружием, но в ходе расследования квалификация статей может изменяться и дополняться в случае выяснения новых обстоятельств", - добавил Кузьмин.

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