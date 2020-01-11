Затримано чоловіка, який намагався зґвалтувати та зарізати дівчину у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Затримано чоловіка, який підозрюється у вчиненні нападу на 19-річну дівчину, поєднаному із нанесенням множинних ножових поранень та спробою зґвалтування. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва, передає УНН.
“За результатами розшукових заходів у порядку ст. 208 КПК України затримано мешканця міста Києва, 1990 року народження. Під час затримання у чоловіка виявили та вилучили ніж — ймовірне знаряддя злочину”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, злочин стався 7 січня 2020 року на просп. Лобановського у Голосіївському районі столиці.
Чоловік з метою зґвалтування схопив 19-річну дівчину, яка поверталася додому з роботи. Проте потерпіла чинила опір, у зв’язку з чим нападник наніс їй близько 15 колото-різаних ран у різні частини тіла.
Наразі слідчими Голосіївського УП ГУНП у місті Києва під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 1 за місцем мешкання затриманого проводиться невідкладний обшук. Затриманому готується повідомлення про підозру.
Досудове розслідування здійснюється за ч.2 ст. 15, п.10 ч. 2 ст. 115 КК України.