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Затримано чоловіка, який намагався зґвалтувати та зарізати дівчину у Києві

Затримано чоловіка, який намагався зґвалтувати та зарізати дівчину у Києві

Київ • УНН

 • 29317 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. Затримано чоловіка, який підозрюється у вчиненні нападу на 19-річну дівчину, поєднаному із нанесенням множинних ножових поранень та спробою зґвалтування. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва, передає УНН.

“За результатами розшукових заходів у порядку ст. 208 КПК України затримано мешканця міста Києва, 1990 року народження. Під час затримання у чоловіка виявили та вилучили ніж — ймовірне знаряддя злочину”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, злочин стався 7 січня 2020 року на просп. Лобановського у Голосіївському районі столиці.

Чоловік з метою зґвалтування схопив 19-річну дівчину, яка поверталася додому з роботи. Проте потерпіла чинила опір, у зв’язку з чим нападник наніс їй близько 15 колото-різаних ран у різні частини тіла.

Наразі слідчими Голосіївського УП ГУНП у місті Києва під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 1 за місцем мешкання затриманого проводиться невідкладний обшук. Затриманому готується повідомлення про підозру.

Досудове розслідування здійснюється за ч.2 ст. 15, п.10 ч. 2 ст. 115 КК України.

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