Задержан мужчина, который пытался изнасиловать и зарезать девушку в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Задержан мужчина, который подозревается в совершении нападения на 19-летнюю девушку, совмещенном с нанесением множественных ножевых ранений и попыткой изнасилования. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.
"По результатам розыскных мероприятий в порядке ст. 208 УПК Украины задержан житель города Киева, 1990 года рождения. Во время задержания у мужчины обнаружили и изъяли нож - предполагаемое орудие преступления", - говорится в сообщении.
Напомним, преступление произошло 7 января 2020 на ул. Лобановского в Голосеевском районе столицы.
Человек с целью изнасилования схватил 19-летнюю девушку, которая возвращалась домой с работы. Однако потерпевшая оказала сопротивление, в связи с чем нападающий нанес ей около 15 колото-резаных ран в различные части тела.
Сейчас следователями Голосеевского УП ГУНП в городе Киева под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 1 по месту жительства задержанного проводится неотложный обыск. Задержанному готовится сообщение о подозрении.
Досудебное расследование осуществляется по ч.2 ст. 15 п.10 ч. 2 ст. 115 УК Украины.