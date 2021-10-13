Затримання Саакашвілі у Грузії: МЗС опрацьовує алгоритм дій, розглядають не лише екстрадицію

Цитата

“Ми підтримуємо постійний зв’язок з Михаїлом Саакашвілі, адвокати мають до нього доступ, консул має до нього безперешкодний доступ, вже відбулось декілька розмов з ним, де ми з’ясували його позицію. Ми знаємо позицію адвокатів. Зараз ми вивчаємо повністю юридичний бік цієї справи і обираємо найкращий алгоритм, який будемо застосовувати в цьому випадку”, — сказав Кулеба.

Деталі

Він підкреслив, що Саакашвілі є громадянином України, і МЗС своїх громадян в біді за кордоном не кидає.

“Тому, коли буде ухвалене рішення про те, яким саме шляхом рухатись — це може бути не лише екстрадиція — тоді вже ми про це поінформуємо”, — додав міністр.

Контекст

1 жовтня прем’єр-міністр Грузії Гарібашвілі заявив, що третій президент країни Саакашвілі був затриманий у Грузії. Саакашвілі приїхав до Грузії через 8 років після еміграції.



Після затримання Саакашвілі помістили у колонію Руставі.



Українська влада відреагувала на це, адже Саакашвілі має українське громадянство. МЗС запросило керівника посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави і обставини затримання Саакашвілі. 2 жовтня тимчасово повірений Грузії в Україні повідомив МЗС про це. Згодом це зробив і новий посол.

4 жовтня Саакашвілі в пенітенціарному закладі в Грузії відвідала український консул.



Третій президент Грузії Саакашвілі покинув Грузію у 2013 році, відразу після цього проти нього порушили кримінальні справи. Саакашвілі, як повідомлялося, визнаний тбіліським судом винним у перевищенні службових повноважень і заочно засуджений до трьох і шести років позбавлення волі за двома кримінальними справами. Ще дві кримінальні справи за тими ж статтями, за повідомленнями, розглядаються в судових інстанціях.