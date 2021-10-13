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Задержание Саакашвили в Грузии: МИД прорабатывает алгоритм действий, рассматривают не только экстрадицию

Задержание Саакашвили в Грузии: МИД прорабатывает алгоритм действий, рассматривают не только экстрадицию

Киев  •  УНН

 • 20009 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Украинская сторона сейчас выбирает лучший алгоритм действий касательно помощи задержанному в Грузии Михаилу Саакашвили. Об этом на брифинге в среду заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Мы поддерживаем постоянную связь с Михаилом Саакашвили, адвокаты имеют к нему доступ, консул имеет к нему беспрепятственный доступ, уже состоялось несколько разговоров с ним, где мы выяснили его позицию. Мы знаем позицию адвокатов. Сейчас мы изучаем полностью юридическую сторону этого дела и выбираем лучший алгоритм, который будем применять в этом случае”, — сказал Кулеба.

Детали

Он подчеркнул, что Саакашвили является гражданином Украины, и МИД своих граждан в беде за границей не бросает.

“Поэтому, когда будет принято решение о том, каким именно путем двигаться — это может быть не только экстрадиция — тогда уже мы об этом сообщим”, — добавил министр.

Контекст

1 октября премьер-министр Грузии Гарибашвили заявил, что третий президент страны Саакашвили был задержан в Грузии. Саакашвили приехал в Грузию через 8 лет после эмиграции.

После задержания Саакашвили поместили в колонию Рустави.

Украинская власть отреагировала на это, ведь Саакашвили имеет украинское гражданство. МИД пригласил руководителя посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах задержания Саакашвили. 2 октября временно поверенный Грузии в Украине сообщил МИД об этом. Впоследствии это сделал и новый посол.

4 октября Саакашвили в пенитенциарном заведении в Грузии посетила украинский консул.

Третий президент Грузии Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после этого против него возбудили уголовные дела. Саакашвили, как сообщалось, признан тбилисским судом виновным в превышении служебных полномочий и заочно приговорен к трем и шести годам лишения свободы по двум уголовным делам. Еще два уголовных дела по тем же статьям, по сообщениям, рассматриваются в судебных инстанциях.

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