Затриманих у Варшаві українців відпустили
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Варшавська поліція відпустила трьох українців - двох чоловіків і одну жінку, які погрожували вчинити теракт, повідомляє УНН із посиланням на "Польське Радіо".
"Ми поставилися до цього відео серйозно. Дуже швидко було встановлено адресу, за якою ці люди проживають, і перед їхньою квартирою з’явилися поліцейські разом з антитерористичною групою. Згодом з’ясувалося, що ця зброя, яку вони показали на відео, не була справжньою", - сказав речник Головного коменданта поліції Маріуша Цярка.
Нагадаємо, українці записали відео, на якому тримали в руках зброю і погрожували здійснити теракт під час роковин початку Другої світової війни у Варшаві 1 вересня.
Поліція не висунула їм обвинувачень і звільнила, адже українці зізнались, що це був лише невдалий жарт.