Задержанных в Варшаве украинцев отпустили

"Мы отнеслись к этому видео серьезно. Очень быстро был установлен адрес, по которому эти люди проживают, и перед их квартирой появились полицейские вместе с антитеррористической группой. Впоследствии выяснилось, что это оружие, которое они показали на видео, не была настоящим", - сказал представитель Главного коменданта полиции Мариуш Цярка.

Напомним, украинцы записали видео, на котором держали в руках оружие и угрожали осуществить теракт во время годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве 1 сентября.

Полиция не выдвинула им обвинений и освободила, ведь украинцы признались, что это был лишь неудачная шутка.