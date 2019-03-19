Затримані зловмисники, які продавали українок до Монако
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У Харкові затримані торговці людьми, які продавали українок у сексуальне рабство в Монако. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Уродженець Буковини, який мешкає в Італії, та мешканка Києва були затримані за здійснення протизаконної діяльності відповідальність за яку передбачена ст.149 КК України (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини).
Слідством встановлено, що вони налагодили канал вербовки та переправки українок до Князівства Монако, де дівчата ставали жертвами сексуальної експлуатації.
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Як повідомляв УНН, на українсько-російському кордоні затримали жінку, яка намагалась переправити двох інших жінок до Росії для сексуального рабства.