Задержанные злоумышленники, продававшие украинок в Монако

Уроженец Буковины, который живет в Италии, и жительница Киева были задержаны за совершение противозаконной деятельности ответственность за которую предусмотрена ст.149 УК Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека).



Следствием установлено, что они наладили канал вербовки и переправки украинок в Княжество Монако, где девушки становились жертвами сексуальной эксплуатации.



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Как сообщал УНН, на российско-украинской границе задержали женщину, которая пыталась переправить двух других женщин в Россию для сексуального рабства.