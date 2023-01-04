Затримали за “шпигунство на користь України”: з російського полону повернули українку з немовлям

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«У жовтні до мене звернувся заявник з проханням сприяти йому у звільненні його дружини та малолітнього сина із полону, у якому вони перебували уже майже рік. Вагітна дружина заявника була затримана ще у травні 2021 року представниками так званого «мгб днр» під час перетину кордону з росією. У подальшому жінку звинуватили у «шпигунстві на користь України» та засудили на 10 років. Через військову агресію рф новонароджена дитина майже рік була позбавлена турботи батька, а разом з тим старший 8-річний син жінки перебував на території України з батьком», – написав Лубінець.

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