Задержали за "шпионаж в пользу Украины": из российского плена вернули украинку с младенцем
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в своем Telegram-канале, что накануне праздников удалось воссоединить еще одну украинскую семью. Женщина с сыном больше года находилась в плену россии, передает УНН.
Цитата
«В октябре ко мне обратился заявитель с просьбой помочь ему в освобождении его жены и малолетнего сына из плена, в котором они находились уже почти год. Беременная жена заявителя была задержана еще в мае 2021 года представителями так называемого «мгб днр» при пересечении границы с россией. В дальнейшем женщину обвинили в «шпионаже в пользу Украины» и осудили на 10 лет. Из-за военной агрессии рф новорожденный ребенок почти год был лишен заботы отца, а вместе с тем старший 8-летний сын женщины находился на территории Украины с отцом», – написал Лубинец.
Напомним
Украина вернула из плена пса с "Азовстали", которого дарили кадырову.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новый большой обмен: Украина вернула домой 140 защитников и защитниц