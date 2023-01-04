Задержали за "шпионаж в пользу Украины": из российского плена вернули украинку с младенцем

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«В октябре ко мне обратился заявитель с просьбой помочь ему в освобождении его жены и малолетнего сына из плена, в котором они находились уже почти год. Беременная жена заявителя была задержана еще в мае 2021 года представителями так называемого «мгб днр» при пересечении границы с россией. В дальнейшем женщину обвинили в «шпионаже в пользу Украины» и осудили на 10 лет. Из-за военной агрессии рф новорожденный ребенок почти год был лишен заботы отца, а вместе с тем старший 8-летний сын женщины находился на территории Украины с отцом», – написал Лубинец.

Напомним

Украина вернула из плена пса с "Азовстали", которого дарили кадырову.

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