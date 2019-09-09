Засуджений у справі "українських диверсантів" Андрій Захтей написав Путіну прохання про помилування
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Засуджений в анексованому Криму до 6,5 років колонії суворого режиму у справі “українських диверсантів” Андрій Захтей написав прохання про помилування на ім’я президента Росії Володимира Путіна. Про це “Крим.Реалії” повідомила дружина Захтея Оксана, передає УНН.
“Про рішення Андрія написати лист з проханням про помилування я дізналася від адвоката. Лист вже надіслано. Це непросте рішення, Андрій його прийняв після того, як дізнався, що його немає в списках на обмін”, — розповіла дружина Захтея Оксана.
Також вона підкреслила, що і чоловік, і вона сама щасливі за тих в’язнів, що повернулися в Україну: “Я хочу сказати, що ми щиро раді за всіх, хто опинився на волі, особливо за їх сім’ї. Власне, такими ж мотивами було продиктоване рішення Андрія. Він використовує будь-який шанс, щоб швидше опинитися вдома з рідними”.
Раніше УНН повідомляв, що дружина засудженого у “справі “українських диверсантів” Андрія Захтея — Оксана — відвідала його в колонії № 1 Сімферополя і розповіла про його стан здоров’я.
Нагадуємо, Офіс Президента України оприлюднив список імен українців, які повернулися на батьківщину 7 вересня у рамках взаємного звільнення Україною та РФ утримуваних осіб