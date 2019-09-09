Осужденный по делу "украинских диверсантов" Андрей Захтей написал Путину прошение о помиловании
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Осужденный в аннексирована Крыму к 6,5 годам колонии строгого режима по делу “украинских диверсантов” Андрей захтив написал прошение о помиловании на имя президента России Владимира Путина. Об этом “Крым.Реалии” сообщила жена Захтея Оксана, передает УНН.
“О решении Андрея написать письмо с просьбой о помиловании я узнала от адвоката. Письмо уже отправлено. Это непростое решение, Андрей его принял после того, как узнал, что его нет в списках на обмен”, — рассказала жена Захтея Оксана.
Также она подчеркнула, что и муж, и она сама счастливы тех заключенных, которые вернулись в Украину: “Я хочу сказать, что мы искренне рады за всех, кто оказался на свободе, особенно в их семье. Собственно, такими же мотивами было продиктовано решение Андрея. Он использует любой шанс, чтобы быстрее оказаться дома с родными”.
Ранее сообщал УНН, что жена осужденного по “делу “украинских диверсантов” Андрея Захтея — Оксана — посетила его в колонии № 1 Симферополя и рассказала о его состоянии здоровья.
Напоминаем, Офис Президента Украины обнародовал список имен украинцев, вернувшихся на родину 7 сентября в рамках взаимного освобождения Украины и РФ удерживаемых лиц