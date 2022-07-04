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Засудив дії путіна і залишив посаду: в Україні вперше виключили зі списку кандидатів на санкції чиновника з рф

Засудив дії путіна і залишив посаду: в Україні вперше виключили зі списку кандидатів на санкції чиновника з рф

Київ • УНН

 • 236282 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. Сьогодні Національне агентство з питань запобігання корупції вперше виключило зі списку кандидатів на санкції колишнього посадовця з росії, що звільнився та визнав війну в Україні, засудивши дії кремля, передає УНН.

Деталі

"Для того, щоби не потрапити під міжнародні санкції, визначений Національним агентством із питань запобігання корупції України (НАЗК) кандидат має публічно засудити російський режим, звільнитися зі своє посади в державних органах чи компанії або ж виконати іншу дію, яка передбачена для відповідної категорії. Мета забезпечення таких звільнень та засуджень режиму — послабити здатність росії вести війну", - йдеться в повідомленні.

Так, 4 липня НАЗК уперше виключило особу зі списку кандидатів на санкції. Особа, яка раніше була ідентифікована НАЗК як кандидат на санкції, звернулась до НАЗК з проханням бути виключеною зі списку. Через війну ця особа засудила путінський режим та звільнилася з посади члена правління однієї з найбільших державних компаній рф. Ім’я особи не розголошується для забезпечення конфіденційності.

Відомо лише, що компанія, в якій він працював, входить до ТОП-10 найбільших за виручкою у сфері енергетики. Вона сплачує величезні суми податків у російський бюджет, чим фактично фінансує тероризм.

Як зазначається, механізм виключення зі списку кандидатів щодо санкцій є цілком законним та визначений групою Єрмака-Макфола щодо санкцій в Дорожній карті індивідуальних санкцій. Наразі у списку 16 тисяч кандидатів.

Доповнення 

Європейський Союз прагне погодити сьомий пакет санкцій проти рф до літніх канікул, тобто до кінця липня. 

Українські Національні Новини

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