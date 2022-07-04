Засудив дії путіна і залишив посаду: в Україні вперше виключили зі списку кандидатів на санкції чиновника з рф
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Сьогодні Національне агентство з питань запобігання корупції вперше виключило зі списку кандидатів на санкції колишнього посадовця з росії, що звільнився та визнав війну в Україні, засудивши дії кремля, передає УНН.
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"Для того, щоби не потрапити під міжнародні санкції, визначений Національним агентством із питань запобігання корупції України (НАЗК) кандидат має публічно засудити російський режим, звільнитися зі своє посади в державних органах чи компанії або ж виконати іншу дію, яка передбачена для відповідної категорії. Мета забезпечення таких звільнень та засуджень режиму — послабити здатність росії вести війну", - йдеться в повідомленні.
Так, 4 липня НАЗК уперше виключило особу зі списку кандидатів на санкції. Особа, яка раніше була ідентифікована НАЗК як кандидат на санкції, звернулась до НАЗК з проханням бути виключеною зі списку. Через війну ця особа засудила путінський режим та звільнилася з посади члена правління однієї з найбільших державних компаній рф. Ім’я особи не розголошується для забезпечення конфіденційності.
Відомо лише, що компанія, в якій він працював, входить до ТОП-10 найбільших за виручкою у сфері енергетики. Вона сплачує величезні суми податків у російський бюджет, чим фактично фінансує тероризм.
Як зазначається, механізм виключення зі списку кандидатів щодо санкцій є цілком законним та визначений групою Єрмака-Макфола щодо санкцій в Дорожній карті індивідуальних санкцій. Наразі у списку 16 тисяч кандидатів.
Доповнення
Європейський Союз прагне погодити сьомий пакет санкцій проти рф до літніх канікул, тобто до кінця липня.