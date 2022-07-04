Осудил действия путина и оставил должность: в Украине впервые исключили из списка кандидатов на санкции чиновника из рф
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Сегодня Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции впервые исключило из списка кандидатов на санкции бывшего чиновника из россии, который уволился и признал войну в Украине, осудив действия кремля, передает УНН.
Детали
"Для того, чтобы не попасть под международные санкции, определенный Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции Украины (НАПК) кандидат должен публично осудить российский режим, уволиться со своей должности в государственных органах или компании или выполнить другое действие, которое предусмотрена для соответствующей категории. Цель обеспечения таких увольнений и осуждений режима - ослабить способность россии вести войну", - говорится в сообщении.
Так, 4 июля НАПК впервые исключило лицо из списка кандидатов на санкции. Лицо, ранее идентифицированное НАПК как кандидат на санкции, обратилось в НАПК с просьбой быть исключенным из списка. из-за войны это лицо осудило путинский режим и освободилось от должности члена правления одной из крупнейших государственных компаний россии. Имя личности не разглашается для обеспечения конфиденциальности.
Известно лишь, что компания, в которой он работал, входит в ТОП-10 крупнейших по выручке в сфере энергетики. Она платит большие суммы налогов в российский бюджет, чем практически финансирует терроризм.
Как отмечается, механизм исключения из списка кандидатов по санкциям вполне законен и определен группой Ермака-Макфола относительно санкций в Дорожной карте индивидуальных санкций. В настоящее время в списке 16 тысяч кандидатов.
Дополнение
Европейский Союз стремится согласовать седьмой пакет санкций против рф до летних каникул, то есть до конца июля.