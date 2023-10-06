Заступником голови Верховного Суду обрано Мамалуя
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. На засіданні Пленуму Верховного Суду обрано заступника голови ВС суддю Олександра Мамалуя. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВС.
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«За результатами голосування заступником Голови Верховного Суду обрано суддю ВС у Касаційному господарському суді Олександра Мамалуя. Його кандидатуру підтримали 87 суддів», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Суддя Верховного Суду Олександр Мамалуй був відзначений почесним нагрудним знаком "Срібний хрест" головнокомандувача Збройних Сил України.
Мамалуй у складі зведеної снайперської групи Сухопутних військ ЗСУ майже чотири місяці виконував бойові завдання під Бахмутом.
Додамо
В травні головою Верховного Суду було обрано суддю Станіслава Кравченка.
Що передувало
16 травня Верховний Суд висловив недовіру та припинив повноваження попереднього голови Всеволода Князєва. Таке рішення підтримали 140 членів ВС.
Підставою для його ухвалення стала справа про хабар у майже три мільйона доларів, ключовим фігурантом якої є саме Князєв. За версією слідства, хабар був отриманий за прийняття рішення в інтересах власника групи «Фінанси та кредит». 18 травня Вища рада правосуддя дала дозвіл на арешт Князєва.
Того ж дня Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою 107 мільйонів гривень застави.