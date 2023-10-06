Заместителем председателя Верховного Суда избран Мамалуй
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. На заседании Пленума Верховного Суда избран заместитель председателя ВС судья Александр Мамалуй. Об этом УНН сообщает с ссылкой на ВС.
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"По результатам голосования заместителем Председателя Верховного Суда избран судья ВС в Кассационном хозяйственном суде Александр Мамалуй. Его кандидатуру поддержали 87 судей", - говорится в сообщении.
Дополнение
Судья Верховного Суда Александр Мамалуй был отмечен почетным нагрудным знаком "Серебряный крест" главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.
Мамалуй в составе сводной снайперской группы Сухопутных войск ВСУ почти четыре месяца выполнял боевые задачи под Бахмутом
Добавим
В мае председателем Верховного суда был избран Судья Станислав Кравченко.
Что предшествовало
16 мая Верховный Суд выразил недоверие и отменил полномочия предыдущего председателя Всеволода Князева. Такое решение поддержали 140 членов ВС.
Основанием для его принятия стало дело о взятке в почти три миллиона долларов, ключевым фигурантом которой является именно Князев. По версии следствия, взятка была получена за принятие решения в интересах владельца группы "Финансы и кредит". 18 мая Высший совет правосудия дал разрешение на арест Князева.
В тот же день Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой 107 миллионов гривен залога.