Заступник міністра оборони Дейнега спростував, що написав заяву про відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Заступник міністра оборони Віталій Дейнега спростував інформацію, що написав заяву про відставку. Він заявив, що планує завершити свої початі проєкти у Міноборони, повідомляє УНН.
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«Я хочу завершити почате в Міноборони. Завершити капітальний а не ямочний ремонт і глибоку модернізацію оборонного ІТ сектору. Є багато гравців яким геть не вигідно сильне МО під час війни. Для когось зняття мене з посади стане спасінням від звільнення, для когось – надією відпетляти від значно серйозніших юридичних наслідків, для когось – можливістю ослабити одне з ключових відомств в державі на свою користь», - йдеться у повідомленні Дейнеги у Facebook.
Також зазначив, що у нього та нового майбутнього міністра оборони є очікування одне від одного.
«Треба час, щоб ми домовились чи ні про них та спільну стратегію», - вказав Дейнега.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що заступники міністра оборони Володимир Гаврилов, Віталій Дейнега та Андрій Шевченко написали заяви про відставку.