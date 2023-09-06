Заступник міністра оборони Дейнега спростував, що написав заяву про відставку

Цитата

«Я хочу завершити почате в Міноборони. Завершити капітальний а не ямочний ремонт і глибоку модернізацію оборонного ІТ сектору. Є багато гравців яким геть не вигідно сильне МО під час війни. Для когось зняття мене з посади стане спасінням від звільнення, для когось – надією відпетляти від значно серйозніших юридичних наслідків, для когось – можливістю ослабити одне з ключових відомств в державі на свою користь», - йдеться у повідомленні Дейнеги у Facebook.

Також зазначив, що у нього та нового майбутнього міністра оборони є очікування одне від одного.

«Треба час, щоб ми домовились чи ні про них та спільну стратегію», - вказав Дейнега.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що заступники міністра оборони Володимир Гаврилов, Віталій Дейнега та Андрій Шевченко написали заяви про відставку.