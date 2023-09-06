Заместитель министра обороны Дейнега опроверг, что написал заявление об отставке

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«Я хочу завершить начатое в Минобороны. Завершить капитальный а не ямочный ремонт и глубокую модернизацию оборонного ИТ сектора. Есть много игроков которым совсем не выгодно сильное МО во время войны. Для кого-то снятие меня с должности станет спасением от увольнения, для кого-то – надеждой отпетлять от значительно более серьезных юридических последствий, для кого-то – возможностью ослабить одно из ключевых ведомств в государстве в свою пользу», - говорится в сообщении Дейнеги у Facebook.

Также отметил, что у него и нового будущего министра обороны есть ожидания друг от друга.

«Нужно время, чтобы мы договорились или нет о них и общей стратегии», - указал Дейнега.

Напомним

Ранее УНН псообщал, что заместители министра обороны Владимир Гаврилов, Виталий Дейнега и Андрей Шевченко написали заявления об отставке.