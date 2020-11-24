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Засновник Lviv Fashion Week загинув у ДТП

Засновник Lviv Fashion Week загинув у ДТП

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. На Львівщині насмерть на пішохідному переході збили відомого львівського дизайнера та засновника Lviv Fashion Week Петра Нестеренка-Ланька. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.

“Відомий львівський дизайнер, засновник Lviv Fashion Week Петро Нестеренко-Ланько загинув у ДТП у селі Бартатів Городоцького району. Йому було 37 років. Громада міста висловлює співчуття рідним та близьким”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що обставини події встановлюють правоохоронці.

Як вказали у відділі комунікацій ГУНП у Львівській області, дорожньо-транспортна пригода сталася 23 листопада близько 22:10 на автодорозі “Львів-Шегині” у селі Бартатів Городоцького району. 

“Як встановили правоохоронці, водій автомобіля Nissan, 34-річний львів’янин, на пішохідному переході скоїв наїзд на жителя Львова віком 37 років. Від отриманих травм чоловік помер на місці події”, — відзначається у повідомленні.

Так, за фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Водій автомобіля Nissan затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Нагадаємо, поліція затримала і повідомила підозру водію, який автомобілем у Харкові на смерть збив чоловіка, який перебігав дорогу по переходу на червоний сигнал світлофора. 

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