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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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08:59 • 60700 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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3 марта, 21:00 • 111997 просмотра

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Основатель Lviv Fashion Week погиб в ДТП

Основатель Lviv Fashion Week погиб в ДТП

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Во Львовской области насмерть на пешеходном переходе сбили известного львовского дизайнера и основателя Lviv Fashion Week Петр Нестеренко-Ланько. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

"Известный львовский дизайнер, основатель Lviv Fashion Week Петр Нестеренко-Ланько погиб в ДТП в селе Бартатов Городокского района. Ему было 37 лет. Община города выражает соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обстоятельства события устанавливают правоохранители.

Как указали в отделе коммуникаций ГУНП во Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 23 ноября около 22:10 на автодороге "Львов-Шегини" в селе Бартатов Городокского района.

"Как установили правоохранители, водитель автомобиля Nissan, 34-летний львовянин, на пешеходном переходе совершил наезд на жителя Львова в возрасте 37 лет. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия", - отмечается в сообщении.

Так, по факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта следственного управления полиции Львовской области, под процессуальным руководством Львовской местной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Водитель автомобиля Nissan задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Напомним, полиция задержала и сообщила подозрение водителю, который автомобилем в Харькове насмерть сбил мужчину, перебегавшего дорогу по переходу на красный сигнал светофора.

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