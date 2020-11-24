Смертельна ДТП у Харкові: водія затримали і вручили йому підозру

"Водій затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На даний час правопорушнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, слідчими відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Йдеться про аварію, яка сталася 23 листопада близько 14:50 по проспекту Льва Ландау у Харкові.

За попередніми даними, 25-річний водій автомобіля Mercedes-Benz E200 рухався з боку проспекту Московського у напрямку вулиці Олімпійської і допустив наїзд на чоловіка, який перебігав проїжджу частину по пішохідному переходу на червоний сигнал світлофора зліва направо по ходу руху іномарки. Харків’янину від удару відірвало голову.