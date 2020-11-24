Смертельное ДТП в Харькове: водителя задержали и вручили ему подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Полиция задержала и сообщила подозрение водителю, который автомобилем в Харькове насмерть сбил мужчину, перебегавшегол дорогу по переходу на красный сигнал светофора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.
"Водитель задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В настоящее время правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения", - говорится в сообщении.
Как отмечается, следователями сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
Речь идет об аварии, которая произошла 23 ноября около 14:50 по проспекту Льва Ландау в Харькове.
По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz E200 двигался со стороны проспекта Московского в направлении улицы Олимпийской и допустил наезд на мужчину, перебегавшего проезжую часть по пешеходному переходу на красный сигнал светофора слева направо по ходу движения иномарки. Харьковчанину от удара оторвало голову.