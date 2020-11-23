Смертельна ДТП у Харкові: пішоходу від удару відірвало голову

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Харкові водій автомобіля Mercedes збив чоловіка, якому від удару відірвало голову. Таку інформацію УНН підтвердили в пресслужбі поліції Харківської області.

“Є така подія. Слідчо-оперативна група на місці працює”, — повідомили в поліції, підтвердивши, що водій автомобіля Mercedes збив чоловіка, який переходив дорогу.

Деталей ДТП в поліції поки не повідомляють.

Нагадаємо, 7 листопада близько 16:00 на перехресті проспекту Науки та вулиці Космічної у Харкові 22-річний водій автомобіля “Volkswagen” не впорався з керуванням та наїхав на групу пішоходів, які знаходилися на острівці безпеки.

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