Смертельное ДТП в Харькове: пешеходу от удара оторвало голову
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Харькове водитель автомобиля Mercedes сбил мужчину, которому от удара оторвало голову. Такую информацию УНН подтвердили в пресс-службу полиции Харьковской области.
"Есть такое событие. Следственно-оперативная группа на месте работает", - сообщили в полиции, подтвердив, что водитель автомобиля Mercedes сбил мужчину, который переходил дорогу.
Деталей ДТП в полиции пока не сообщают.
Напомним, 7 ноября около 16:00 на перекрестке проспекта Науки и улицы Космической в Харькове 22-летний водитель автомобиля "Volkswagen" не справился с управлением и наехал на группу пешеходов, которые находились на островке безопасности.